روحاني: أردوغان اتخذ مواقف حاسمة من المؤامرة الأمريكية

أشاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بمواقف "حاسمة" لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مواجهة ما وصفه بـ"المؤامرة الأمريكية" ضد إيران.

وفي تصريح للصحفيين مساء اليوم الأربعاء أدلى به قبيل التوجه إلى تركيا، لفت روحاني إلى أن أغلب الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت "بكل صراحة" للولايات المتحدة أن زمن فرض الإملاءات السياسية على الآخرين قد ولى، "ولا يحق لهذا البلد الذي تفصله عن المنطقة آلاف الكيلومترات أن يحدد مصير العلاقات بين الدول والشعوب الإقليمية العظيمة".

وأشار روحاني، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية، إلى أن "تركيا وخاصة رئيسها أردوغان اتخذا خلال الأشهر الأخیرة مواقف حاسمة وجيدة إزاء مؤامرة الحظر الأمريكي ضد إيران".

وأكد روحاني على توفر الظروف المواتية لتنمية العلاقات بين طهران وأنقرة، مضيفا أن هذه الفرص كانت محط اهتمام البلدين طيلة السنوات الأخيرة

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية دور تركيا الاستراتيجي فضلا عن العلاقات الثنائية بالنسبة للجمهورية الإسلامية، مبينا أنها تشكل جسرا للتواصل مع دول الغرب والشرق.

وأعرب الرئيس التركي في وقت سابق مرارا عن رفضه القاطع للعقوبات الأمريكية الأحادية على إيران، متعهدا بأن تواصل بلاده التعاون مع الجمهورية الإسلامية سياسيا واقتصاديا.