دراسة جديدة تكشف علاقة الماريغوانا بالقدرة على الإنجاب

نصح علماء بالابتعاد عن تدخين الحشيش قبل 6 أشهر على الأقل من محاولة الإنجاب، لتفادي التعرض لأي تأثير سلبي على خصوبة الرجل جراء هذه النبتة.

واكتشف علماء أن بعض المكونات في مخدر الحشيش، قد يكون لها تأثير سلبي على الحيوانات المنوية، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وقد تؤثر هذه المشكلة على العديد من الرجال في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، ودول أخرى يعد الحشيش أو الماريغوانا فيها متاحا وقانونيا، حتى لو بشكل علاجي.

وقال البروفيسور سكوت كولينز، أحد المشرفين على الدراسة إن "عاملا ما في الماريغوانا يؤثر على تركيبة الحيوانات المنوية".

ورغم أن نوعية التأثير غير معروفة حتى الآن، فإن العلماء نصحوا بالابتعاد عن أي من المواد المشتقة من الحشيش، خلال الأشهر الستة التي تسبق محاولات الإنجاب.

كما أعلن العلماء عن مخاوف من احتمالية تمرير بعض الخصائص المضرة في الحشيش للأطفال المولودين.