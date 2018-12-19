السعودية تتراجع عن منع دخول فلسطينيي الجوازات المؤقتة

تراجعت السلطات السعودية، عن قرار اتخذته قبل شهور، بمنع الفلسطينيين من حملة الجوازات المؤقتة من دخول أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه "نتيجة تواصل وتنسيق ما بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية فقد تم إيجاد حل لمسألة توقف السفارة السعودية في عمان عن منح تأشيرات الدخول إلى أراضي المملكة لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة".

وقالت "بترا" إن الجانب السعودي كان دائما يؤكد أن القرار "تنظيمي بحت" وسيتم إيقافه في أسرع وقت.

وأبلغت السفارة السعودية في عمان، الأربعاء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه "تم وبحمد الله معالجة كافة المعيقات وبإمكان كل من قام بمراجعة القنصلية السعودية في الآونة الأخيرة وتم رفض طلبه من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة أن يراجع القنصلية اعتبارا من يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر كانون الأول وإعادة تقديم طلبه حسب الأصول".

يذكر أن القرار الذي اتخذ في أيلول/ سبتمبر الماضي، كان يمنع أكثر من أربعة ملايين فلسطيني لا يحملون أرقاما وطنية من أداء الحج والعمرة، منهم 350 ألف مقدسي، وأكثر من 700 ألف لاجئ في الأردن، وأكثر من 200 ألف من أبناء قطاع غزة، ونحو مليوني فلسطيني من فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى الفلسطينيين المقيمين في سوريا ولبنان ودول أخرى. حسب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني يحيى السعود.