الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة وتحذيرات من السيول

أكدت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن فلسطين ستتأثر الليلة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وينتظم تدريجيا هطول الأمطار فوق المناطق الشمالية والساحلية لينتشر لاحقاً خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الخميس لباقي المناطق متوقعاً أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا.

وذكر الراصد الجوي داوود الطروة، لوكالة معاً المحلية، أن المنخفض الجوي سيشتد بشكل واضح مع ساعات الفجر ليتحول الطقس ويصبح ماطراً بغزارة على فترات فوق كافة المناطق في البلاد كما وتهب رياح قوية وتنخفض درجات الحرارة.

وفي يوم غدٍ الخميس تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً وبارداً وماطراً على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا. لتضعف الفعالية الجوية يوم الجمعة مع استمرار الفرصة قائمة لأمطار تتركز معظمها على الوسط والجنوب وخاصة خلال ساعات الصباح.

وتوقع الراصد الجوي أن تتراوح كميات الأمطار بين 20-100 ملم، بحيث ستحقق معظم المدن الفلسطينية الرئيسية كميات أمطار ستتراوح ما بين 25-75 ملم في حين ستتجاوز هذا الرقم وتقل عنه في بعض المناطق.

وحذر الراصد الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة ومن خطر الانزلاق على الطرقات ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.