وثيقة تكشف سبب استقالة حرز الله من مؤسسة الضمان الاجتماعي

أعلن المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه في مؤسسة الضمان احتجاجا على اعتماد مجلس إدارة الضمان لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو في الادارة التنفيذية لمؤسسة الضمان.

ووصف حرز الله في كتاب استقالته التي نشرتها "بوابة اقتصاد فلسطين"، قرار مجلس الوزراء بالقرار غير القانوني وفقا لبنود قانون الضمان الاجتماعي الذي لا يخول أي جهة أخرى غير مجلس إدارة الضمان باتخاذ قرارات التعيين.

وتابع: " الوضع القائم في المؤسسة لا يتيح لي الاستمرار بالعمل".

وأكد حرز الله على ضرورة أن يتبنى مجلس إدارة الضمان الحوكمة حتى لا يكون له دور او تدخل مباشر بإدارة مؤسسة الضمان محذرا من أن استمرار الوضع الحالي يعني تفاقم للمشاكل ويؤثر على استمرارية المؤسسة.







