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قناة الأقصى توقف بثها بسبب الأزمة المالية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:19 - 19 ديسمبر 2018
فضائية الأقصى فضائية الأقصى
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أعلنت قناة الأقصى الفضائية أنها ستوقف بثها مساء غد الخميس بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها القناة.

وفي بيان مقتضب أصدرته قناة الأقصى قالت إنها ستوقف بثها الساعة الخامسة من مساء الخميس بسبب أزمة مالية تمر بها القناة.

وتمر القناة بأزمة مالية وذلك بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الحربية مقرها وساوته بالأرض، فيما كانت خسائر القناة بالقصف تقدر بأربعة ملايين ونصف دولار أمريكي.

قناة الأقصى التي كانت وما زالت شوكة في حلق الأعداء غطت الأحداث الفلسطينية، ووضعت الجميع في قلب الحدث، تعرضت للقصف عدة مرات وواصلت حتى اللحظة الأخيرة، لكنها تمر بأزمة مالية هي الأصعب تنذر بتوقفها بشكل كامل إذا استمرت.

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