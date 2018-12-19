استقالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي من منصبة

استقال مدير عام مؤسسة "الضمان الاجتماعي" أسامة حرز الله من منصبه كمدير عام للمؤسسة، دون إبداء الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

ونقل موقع صحيفة القدس المحلية عن حرز الله قوله: "لقد قدّمت استقالتي من منصبي، بعدما وضعت الاستقالة اليوم الأربعاء، أمام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي".

ورفض حرز الله الحديث عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته، وقال: "أتحفظ على الأسباب التي بسببها قدمت استقالتي من منصبي".

وكانت الحكومة طلبت الأسبوع الماضي، التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بإعارة رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة سنة.

يشار، إلى أن الضفة الغربية تشهد احتجاجات مستمرة على قانون الضمان الاجتماعي، رغم إعلان الحكومة عن فتح باب الحوار مع الجميع لتعديله، وهو ما أكد عليه رئيس السلطة محمود عباس.