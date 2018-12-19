حماس: استهداف عائلات المقاومين لن يؤثر في عزيمة شعبنا

أكّدت حركة "حماس" أن استهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعائلات منفذي العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلّة لن يؤثر في عزيمة أبناء شعبنا في مواصلة المقاومة.

واعتبرت حماس في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قرار إبعاد عائلات المقاومين "يدلل على فشل الاحتلال في التصدي للمقاومين بعد كل الإجراءات القمعية والإجرامية بحق عائلاتهم".

وصادق "الكنيست" الإسرائيلي ظهر اليوم، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة، والذي يمنح قائد جيش الاحتلال بالضفة الغربية صلاحية إبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات خلال أسبوع من موعد العملية إلى مكان بعيد عن مكان السكن الأصلي داخل الضفة المحتلة.

وأشارت حماس إلى أن حكومة الاحتلال تحاول اليوم استرضاء قطعان المستوطنين بهدم منازل المقاومين وإبعاد عائلاتهم.

وأضافت "العقلية الفاشية التي بات يقود فيها اليمين المتطرف حكومة الاحتلال بالانتقام من الفلسطينيين، وهذا السلوك العدواني سيزيد من إصرار شعبنا على مواصلة المقاومة حتى التحرير".

وحيّت حماس عائلات المقاومين على ثباتها والمتضامنين من أبناء شعبنا على مبادراتهم بحملات إعادة إعمار المنازل المهدّمة واحتضان العائلات المُلاحقة، داعية الاحتلال لفهم أن "شعبنا سيقدم كل ما يملك من أجل تحرير الأرض والمقدسات".