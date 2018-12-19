القيادي عدنان: الشهداء والجرحى والأسرى هم صمام أمان للأمة في مواجهة إسرائيل

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان على تمسك الشعب الفلسطيني بنهج الجهاد والمقاومة حتى تحرير البلاد والعباد من دنس المحتل الإسرائيلي.

وأوضح الشيخ عدنان -في كلمة مسجلة في ذكرى الحادية عشر على اغتيال الشهيد القائد في سرايا القدس ماجد الحرازين "أبو مؤمن"- أن طريق المقاومة والجهاد والتضحية هو الطريق القادر على تحرير فلسطين.

وأشاد الشيخ عدنان بجهاد الشعب الفلسطيني وتضحياته في سبيل التحرر من براثن الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنَّ الشهداء والجرحى والأسرى هم صمام أمان للقضية الفلسطينية وللأمتين العربية والإسلامية.

كما، وأشاد بالصمود الأسطوري الذي تسطره غزة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وبالصمود الأسطوري لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى في الضفة المحتلة.

في السياق، شدد على أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعقدون آمالاً كبيرة بحريتهم على المقاومة في غزة بأن تعيد لهم حريتهم التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ختام كلمته، نقل الشيخ خضر عدنان تحية الحاجة أم ناصر أبو حميد -والدة الأسرى التي هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلها في الضفة المحتلة- إلى الأهالي والمقاومة في قطاع غزة.











