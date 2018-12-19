قيادة الجهاد الإسلامي بالضفة تنظم سلسلة زيارات لأهالي الشهداء والمعتقلين والجرحى

نظم الحاج عدنان موسى والقياديين المحررين الشيخ سعيد نخلة وخضر عدنان وذويهما جولة تواصل وإسناد لمجموعة من بيوتات الشهداء والأسرى في محافظة رام الله والبيرة.

وزارت قيادات الجهاد الإسلامي ذوي الشهيد محمود يوسف نخلة في مخيم الجلزون، وبيت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأسير الشيخ: يوسف غوانمة (أبو مسلم)، من مخيم الجلزون.

كما وقدمت الجهاد الإسلامي واجب العزاء برجل الإصلاح والمربي الفاضل المرحوم: أبو العبد القطاوي والد الأخ الأسير: سلامة القطاوي عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الإحتلال الصهيوني، وذلك في بيرزيت بمدينة رام الله.

وزار الوفد الحاجة أم الأسير ناصر أبو حميد في خيمتها التي أقامتها بعد هدم الاحتلال الصهيوني لمنزلها قبل أيام، في مخيم الأمعري برام الله.

وفي كوبر، زار الوفد ذوي الشهيد صالح البرغوثي ووالده الأسير الشيخ عمر البرغوثي، دعماً واسناداً لهما بعد استشهاد ابنهما وتهديد بهدم منزلهم كوبر برام الله.

وختم الشيخ خضر عدنان إلى جانب قيادات من حركة الجهاد الإسلامي جولتهم بزيارة ذوي المعتقلة السياسية سهى جبارة في ترمسعيا برام الله، مهنئين بسلامتها بعد إضرابها لأسابيع عن الطعام في سجن أريحا.







