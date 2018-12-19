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#ويكي_فلسطيني.. مبادرة لإثراء المحتوى الفلسطيني على "ويكيبيديا"

  • فلسطين اليوم - غزة- أحمد منصور
  • 14:32 - 19 ديسمبر 2018
ويكي فلسطين ويكي فلسطين
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أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة #ويكي_فلسطيني، والتي تهدف إلى إثراء المحتوى الفلسطيني على الموسوعة العالمية "ويكيبيديا".

وقال، نضال عسقول منسق مقهى الثريا للإعلام الاجتماعي، إن المحتوى الفلسطيني في ويكبيديا يعاني من الضعف والتشويه في الكثير من المعلومات التي تم نشرها على مدار الأعوام الماضية، مشيرأن الحملة تسعى لإثراء المحتوي الفلسطيني النسوي ومن ثم الانتقال إلى كل المحتوى الفلسطيني.

وأضاف عسقول لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "مبادرتنا جاءت بعدما تابعنا حالة ضعف كبيرة من الكُتّاب والمحررين والمختصين الفلسطينيين في إثراء القضية الفلسطينية على موسوعة ويكيبيديا".

وأشار إلى أن #ويكي_فلسطيني حققت هدفها الرئيسي بإثراء ويكبيديا بـ100 شخصية نسوية فلسطينية، مبيناً أنها تقسمت ما بين فلسطينيات غزة والضفة والقدس والداخل المحتلـ إضافة إلى فلسطينيات الشتات.

وأردف عسقول: "نسعى في الفترة القادمة الى اثراء ويكبيديا بشخصيات فلسطينية أكثر وذلك لقناعتنا بدورهن المميز في كافة المجالات".

ونشأت فكرة مبادرة ويكي فلسطين بداية عام 2018 ووجدت خطوتها الأولى عبر مبادرة تقدمت اليها لوزارة المرأة بهدف اثراء المحتوى النسائي الفلسطيني على الموسوعة العالمية

وتعتبر موسوعة "ويكيبيديا" الرقمية متعددة اللغات، حرة المحتوى، ويستطيع أي شخص التحرير فيها بدون تسجيل، ويستطيع أي شخص الاستفادة من المحتوى، واستغلاله بهدف تجاري أو غيره وفقًا لترخيص الموسوعة. هناك 301 نسخة من ويكيبيديا بلغة مختلفة. وفي النسخة العربية، يساهم أكثر من 5٬052 مساهما نشطا في كتابة ما يزيد عن 640٬141 مقالة، ويجري آلاف الزوار، من مختلف أنحاء العالم، الكثير من التعديلات، وينشئون الكثير من المقالات الجديدة يوميًا.

 

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