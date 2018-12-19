ويكي_فلسطيني.. مبادرة لإثراء المحتوى الفلسطيني على "ويكيبيديا"

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة #ويكي_فلسطيني، والتي تهدف إلى إثراء المحتوى الفلسطيني على الموسوعة العالمية "ويكيبيديا".

وقال، نضال عسقول منسق مقهى الثريا للإعلام الاجتماعي، إن المحتوى الفلسطيني في ويكبيديا يعاني من الضعف والتشويه في الكثير من المعلومات التي تم نشرها على مدار الأعوام الماضية، مشيرأن الحملة تسعى لإثراء المحتوي الفلسطيني النسوي ومن ثم الانتقال إلى كل المحتوى الفلسطيني.

وأضاف عسقول لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "مبادرتنا جاءت بعدما تابعنا حالة ضعف كبيرة من الكُتّاب والمحررين والمختصين الفلسطينيين في إثراء القضية الفلسطينية على موسوعة ويكيبيديا".

وأشار إلى أن #ويكي_فلسطيني حققت هدفها الرئيسي بإثراء ويكبيديا بـ100 شخصية نسوية فلسطينية، مبيناً أنها تقسمت ما بين فلسطينيات غزة والضفة والقدس والداخل المحتلـ إضافة إلى فلسطينيات الشتات.

وأردف عسقول: "نسعى في الفترة القادمة الى اثراء ويكبيديا بشخصيات فلسطينية أكثر وذلك لقناعتنا بدورهن المميز في كافة المجالات".

ونشأت فكرة مبادرة ويكي فلسطين بداية عام 2018 ووجدت خطوتها الأولى عبر مبادرة تقدمت اليها لوزارة المرأة بهدف اثراء المحتوى النسائي الفلسطيني على الموسوعة العالمية

وتعتبر موسوعة "ويكيبيديا" الرقمية متعددة اللغات، حرة المحتوى، ويستطيع أي شخص التحرير فيها بدون تسجيل، ويستطيع أي شخص الاستفادة من المحتوى، واستغلاله بهدف تجاري أو غيره وفقًا لترخيص الموسوعة. هناك 301 نسخة من ويكيبيديا بلغة مختلفة. وفي النسخة العربية، يساهم أكثر من 5٬052 مساهما نشطا في كتابة ما يزيد عن 640٬141 مقالة، ويجري آلاف الزوار، من مختلف أنحاء العالم، الكثير من التعديلات، وينشئون الكثير من المقالات الجديدة يوميًا.

سعيد جدا بإنطلاق مثل هذه الحملات، فكرة تغذية ويكيبيديا فكرة جميل جدا وتفيد كثيرا، لإنها تبقى مرجع لكل العالم على الشبكة العنكبوتية، وأتمنى على المؤسسات الوطنية أن تتبنى هذه الفكرة وتعمل عليها، وابشركم أنها ما بتكلف فلوس كثيررر بس بدها همه.



#ويكي_فلسطيني — يحيى حلس (@yahyaHilles2) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

هناك إجماع فلسطيني على ضرورة سد النقص في كم وجودة المحتوى الفلسطيني على موسوعة ويكيبيديا. #ويكي_فلسطيني#مبادرة_أثراء_المحتوى_النسوي_الفلسطينى — Ziyad samy (@2017_ziyad) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

خلال الكتابة في ويكبيديا احرص دائماً على وضع المصادر بقدر الإمكان، المصادر تجعل المقالة أكثر موثوقية، يمكنك وضع روابط المصادر في نهاية المقالة وسيقوم أحد المتطوعين بظبط تنسيق المقالة. #ويكي_فلسطينى #مبادرة_أثراء_المحتوى_النسوي_الفلسطينى — نسمه يوسف مودد (@bab_nono) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

يجب إنشاء المقالة في ويكبيديا كمعلومات وحقائق صافية عن الشخصية، لا يسمح بأن يتم كتابتها بأسلوب شخصي أو كتابتها من وجهة نظر شخص ما، حيث يجب ان تكون المقالة موسوعية وموجه لكافة الأشخاص حول العالم #ويكي_فلسطيني — SABREENA ALNONO???? (@sabreen_8) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

يعمل فريق الثريا على نشر 100 شخصية نسائية فلسطينية عبر موقع ويكبيديا بعد حصول 25 محرر على دورة في كيفية الكتابة على الموقع . #ويكي_فلسطينى #مبادرة_أثراء_المحتوى_النسوي_الفلسطينى — ناريمان شعيب - غزة (@NarimanMohamad1) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

في النسخة العربية من ويكبيديا فقط يساهم أكثر من 4,050 مساهماً نشطاً في كتابة ما يزيد عن 342,421 مقالة. #ويكي_فلسطينى #مبادرة_أثراء_المحتوى_النسوي_الفلسطينى — نضال هاني عسقول (@1132014mera) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

خلال الكتابة في ويكبيديا احرص دائماً على وضع المصادر بقدر الإمكان، المصادر تجعل المقالة أكثر موثوقية، يمكنك وضع روابط المصادر في نهاية المقالة وسيقوم أحد المتطوعين بظبط تنسيق المقالة. #ويكي_فلسطينى #مبادرة_أثراء_المحتوى_النسوي_الفلسطينى — نسمه يوسف مودد (@bab_nono) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

إنشاء صفحة في ويكيبيديا لا يتطلب خبرة سابقة، بل يمكن أن يقوم بذلك أي شخص يمتلك بيانات المنظمة. #ويكي_فلسطيني — ألاء رياض (@Alaa_Al_Amodui) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨