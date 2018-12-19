برلمان أوروغواي يتضامن مع فلسطين

عقد برلمان الأوروغواي، بالتنسيق بين سفارة فلسطين ومجموعة الصداقة البرلمانية أوروغواي– فلسطين جلسة خاصة لتأكيد تضامنه مع فلسطين، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأكد أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية في مداخلاتهم "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها شرقي القدس، وضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ القرارات الدولية فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وتطبيق خيار الدولتين. وادانوا الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني، وبناء المستوطنات".

وشددوا على أهمية توسيع دائرة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وأهمية تثبيت يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للتضامن في اطار البرلمان بناء على قرار الامم المتحدة، وللتأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأقر البرلمان إرسال رسالة تضامنيه الى الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة.

من جانبه، أشاد سفير فلسطين لدى أوروغواي وليد عبد الرحيم بموقف أوروغواي الداعم للشعب الفلسطيني، وجهود تقوية العلاقات بين الشعبين وبين البرلمانيين والتنسيق بينهما في المحافل الدولية لصالح قضايا السلام والعدل في فلسطين .