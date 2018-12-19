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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الزراعة برام الله تهدد الاحتلال بعد منع استيراد الخضار

  • فلسطين اليوم
  • 12:47 - 19 ديسمبر 2018
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أكدت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، إنها سترد بالمثل في حال قرر الجانب الاسرائيلي بشكل رسمي منع إدخال الخضار والفواكه من السوق الفلسطيني لأسواق الخط الأخضر.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أنها تعمل وبشكل حثيث على حماية المنتج الزراعي النباتي والحيواني لتمكين المزارع وتعزيز صموده.

وقالت الوزارة إنه وفي ظل انخفاض اسعار بيع الخراف الحية في السوق الفلسطينية نتيجة لمضاربات التجار الاسرائيليين الموردين للسوق الفلسطينية للخراف المستوردة من بعض الدول، اتخذت الوزارة قراراً بمنع ادخال الخراف المستوردة عبر مستوردين اسرائيليين.

 

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