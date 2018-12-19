لجنة التكافل تقفز على قرار "جامعة الأزهر" وتسلم شيكات مالية للخريجين

لجأت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، إلى القفز على قرار تنصل جامعة الأزهر من اتفاقها المسبق بشأن تحرير الشهادات الجامعية المحتجزة، بمنح خريجي الجامعة شيكات مالية في احتفال في مدينة غزة.

وكانت اللجنة التعليمية بلجنة التكافل قد عقدت اتفاقاً مع رئيس جامعة الأزهر يفضي إلى تحرير شهادات الخريجين مقابل التطوع الذي تنفذه لجنة التكافل، إلا أنه وفي مارس الماضي، أعلنت اللجنة عن تعطيل الاتفاق من قبل جامعة الأزهر الأمر الذي شكل صدمة لدى الطلاب.

وأوضح شريف النيرب، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، أن لجنته قررت منح خريجي جامعة الأزهر شيكات مالية في احتفال تخرج مهيب، بعد إغلاق مجلسي الأمناء والإدارة في جامعة الأزهر كافة المحاولات لتحرير شهادات خريجي الجامعة المستفيدين من تكافل .

وأضاف في تصريحات لإذاعة القدس، أن اللجنة قررت إقامة المهرجان في ساحة الكتيبة في يوم الثلاثاء المقبل 25/12/2018، حيث سيتم الاحتفال بتخريج 2600 خريج، بحضور عوائلهم.

وبين النيرب، أن اللجنة قررت تسليم شيكات مالية للخريجين خلال المهرجان الذي سيقام، بحيث سيتم تسليم كل من يحضر المهرجان، أما من لم يشارك في المهرجان فاللجنة غير ملزمة بدفع الشيك له فيما بعد.

وأكد النيرب، أن اللجنة لم تغلق الباب أمام إدارة جامعة الأزهر، لكن الجامعة رضخت للضغوطات والتهديدات.

وكانت اللجنة الوطنية قد فتحت باب التسجيل في مشروع تحرير شهادات الخريجين مقابل العمل، والذي يهدف إلى تحرير شهادات الخريجين الجامعيين (بكالوريوس، دبلوم)، وذلك من أجل الاستفادة منهم في خدمة المجتمع المحلي (مؤسسات حكومية – أهلية – خاصة) بالإضافة إلى إكساب هؤلاء الخريجين مجموعة من الخبرات العملية تساعدهم في شق طريقهم نحو الحياة العملية..