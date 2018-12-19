بنفس التكلفة:الصحة بغزة تخفف قوائم انتظار العمليات بالتعاون مع "الأونروا"

بدأت وزارة الصحة بغزة بتنفيذ مشروع تقليص قوائم انتظار و حجوزات المرضى للعمليات الجراحية بالتعاون مع وكالة الغوث و بدعم من الاتحاد الأوروبي ECHO)).

وأوضح أ. سائد أبو عطا مدير دائرة الشئون الادارية و المالية بالإدارة العامة للمستشفيات بأنه سيتم تحويل الحالات ضمن القوائم المجدولة التي تطول انتظارها, إلى المستشفيات الاهلية وفق نموذج تحويل تم تصميمه خصيصا لهذا المشروع.

و ذكر بأن المشروع يشمل تخصصات الجراحة العامة و جراحة الأعصاب و جراحة العظام و التجميل و جراحة المسالك و جراحة العيون و جراحة العمليات النسائية و جراحة الأطفال ,بحيث يتم تحويل الحالات الى مستشفيات مخصصة أبرزها سان جون للعيون و مستشفى العودة بمحافظة الشمال و مستشفى القدس ومركز عكاشة الدولي للعيون و مستشفى الأهلي العربي بغزة و الأمل بخانيونس و الخدمة العامة .

وأكد أ. أبو عطا على أن المشروع سيقلص من قوائم الانتظار بنسبة 60% و أكثر بما يساهم في تخفيف عبء الانتظار عن المرضى، خاصة و أن بعض الجراحات كجراحات الأطفال تطول قوائمها الى سبتمبر من العام 2019، كما أن عمليات المياه البيضاء بمستشفى العيون تطول قوائمها الى نهاية العام المقبل، إضافة الى قوائم جراحة الاعصاب في مستشفى الأوروبي التي تمتد الى 2020,و بعض الجراحات العامة التي تصل الى يونيو 2019.

وذكر بأن المشروع الذى تم تنفيذه فعليا بالأمس سيمتد الى يوليو من العام المقبل 2019، مشيراً إلى أن التكلفة المالية ستكون بنفس الرسوم المعتمدة لدى وزارة الصحة.

ونوه الى أن وزارة الصحة بغزة تعمد دائما الى توفير و تجويد خدماتها الصحية للمريض الفلسطيني بما التخفيف من معاناته في التنقل و السفر في ظل الحصار و اغلاق المعابر .