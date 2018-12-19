انقاذ حياة مولود بالقسطرة القلبية نتيجة انعكاس في شرايين القلب

تمكن طاقم طبى برئاسة د. محمد حلس استشاري عيوب أمراض القلب الخلقية للأطفال بقسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء ,من انقاذ حياة مولود لا يتجاوز عمره (10 ساعات ) ووزنه لا يتجاوز (3 كيلو جرام) بصورة عاجلة ,حيث كان يعانى من عيب خلقى في القلب نتيجة انعكاس في شرايين القلب.

وأوضح د.حلس بأنه تم توسيع الثقب بين الاذينين بواسطة القسطرة القلبية للمولود و الذى كان يعاني من ازرقاق حاد ناتج عن انعكاس شرايين القلب، من خلال استخدام القسطرة العلاجية وهو ما يعكس قدرة الطواقم المحلية سرعة التدخل الطبي للأطفال المصابين بعيوب خلقية لإنقاذ حياتهم فور ولادتهم .

و شدد على أن التحدي الأكبر في تلك العملية هو اكتشاف إصابة مولود حديث الولادة بأحد أمراض العيوب الخلقية في القلب و كيفية التدخل الطبي مع صغر حجم المولود ووزنه، وأيضا صعوبة التدخل السريع بعد الولادة مباشرة .

و بين د.حلس أن تقدم الأجهزة التشخيصية من خلال الموجات الصوتية على المولود مكنت الطواقم الطبية من اكتشاف إصابة المولود بالعيوب الخلقية في قلبه، كما أن التطور الكبير في مجال القسطرة العلاجية في مجمع الشفاء الطبي مكننا الآن من التعامل علاجياً مع قلب الطفل المصاب مهما صغر حجمه.

و أشار الى أن إصابة الأطفال حديثي الولادة بمثل هذا المرض الخطير يودي بحياتهم خلال ساعات قليلة، وكان لا بد من تدخل سريع لإنقاذ المولود، باستخدام القسطرة لتوسيع الثقب بين الاذينين لتحسين اختلاط الدم للطفل لإنقاذ حياته .

و أكد على أن هذا الانجاز جاء بعد جهود كبيرة وإجراء بعض عمليات القسطرة الخطيرة لقلوب أطفال بأعمار مختلفة، حيث تنوعت أشكال العيوب الخلقية في القلب، منها إجراء عملية توسيع شريان رئوي شديد وحاد الضيق في طفلة عمرها عدة ايام ،وتم التوسيع عن طريق القسطرة العلاجية البالونية، وكذلك غلق الوصلات الشريانية بين الشرايين الرئيسية باستخدام القسطرة العلاجية ، وغلق ثقب كبير بين الأذينين باستخدام جهاز خاص بالقسطرة العلاجية .

و ذكر بأنه تم اجراء اكثر من 150 حالة قسطرة علاجية لأمراض القلب الخلقية بقسم القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي.

و قدم شكره للطواقم التى ساهمت في انجاح تلك العمليات أبرزهم د. محمد حبيب استشاري امراض القلب و رئيس قسم القسطرة القلبية بالمجمع ود. علام ابو حامدة استشاري حضانات الاطفال , وطاقم القسطرة القلبية في الشفاء الحكيم سمير بارود ,الحكيم رضوان خلف وطاقم حضانة الشفاء دكتور ناصر السعدي ,حكيم محمد مريش ,حكيم احمد شاهين.