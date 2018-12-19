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بعد نجاح تجربة زراعتها

البازلاء "متسلقة" في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:38 - 19 ديسمبر 2018
بازيلا بازيلا
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قالت وزارة الزراعة أنه تم بنجاح زراعة البازلاء المعلقة "المتسلقة" في قطاع غزة من خلال زراعتها داخل دفيئات زراعية، مشيرة إلى أنه تمت التجربة في محطة تجارب خان يونس تحت إشراف ومتابعة مهندسي المحطة ومديرية زراعة المدينة.

وأكد م. وسيم طبش مدير محطة تجارب خانيونس، أن البازلاء تمتاز بالجودة العالية والطعم الحلو، حيث تم زراعة دونم واحد للتجربة والذي سينتج حوالي 2 طن، لافتاً إلى أنه تم احضار البذور من الضفة الغربية بالتنسيق مع مؤسسة "جايكا" اليابانية.

ونوه طبش إلى أنه سيتم في الموسم القادم تجريب أساليب جديدة في طريقة التعليق وعدد الأشتال في المتر المربع، متوقعاً أن يصل الانتاج الى 3طن للدونم الواحد.

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