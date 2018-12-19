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3 أسرى من غزة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:39 - 19 ديسمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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ذكرت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من الداخل المحتل وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل السجون، وهم: الأسير أحمد جمعة سرحان أبو جزر (33 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير رمزي عبد الرحمن جبر صالح (33 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير محمود يوسف سليمان أبو قويدر من مدينة بئر السبع المحتلة المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى ستة أعوام في السجون.

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