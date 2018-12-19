قطر تؤجل دفع أقساط مستفيدي مدينة حمد للعام 2019

قرر السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تأجيل دفع الأقساط الشهرية الخاصة بإيرادات التمليك للمستفيدين من شقق مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية جنوب القطاع للعام 2019 بشكلٍ كامل.

واستجاب السفير العمادي لمناشدات سكان المدينة مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، والذين طالبوا بتأجيل دفع الأقساط نظرا لما تمر به غزة من ظروف قاسية وفي ظل انقطاع وتقليص رواتب عدد كبير من موظفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أنه تم الاتفاق على ذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد متابعة مناشدات سكان المدينة إلى السفير ودولة قطر للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة.

ويشمل قرار تأجيل دفع الأقساط الشهرية المستفيدين من المدينة بشكل كامل، بمرحلتيها الأولى والثانية، حيث تضم المرحلة الأولى 1060 وحدة سكنية، أما الثانية فتحتوي 1264 وحدة سكنية.

ويُذكر أن السفير العمادي كان قد أعلن خلال الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، والذي أقيم بمدينة حمد في الثامن عشر من ديسمبر لعام 2017، عن إعفاء سكان المدينة من دفع الأقساط الشهرية لعام 2018 بشكل كامل.