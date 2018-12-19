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عملية عسكرية "إسرائيلية" جديدة باسم "درع الجنوب"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:35 - 19 ديسمبر 2018
الة كتربلر لمواجهة الانفاق على حدود غزة الة كتربلر لمواجهة الانفاق على حدود غزة
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ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية مساء امس الثلاثاء، أنه بالتوازي مع قيام الجيش الإسرائيلي بعملية "درع الشمال" أمام "حزب الله" اللبناني، والخاصة بكشف أنفاق الحزب، فإن الجيش نفسه من المرجح أن يقوم بعملية عسكرية موازية، للكشف عن أنفاق حركة "حماس" في الجنوب.

وأطلقت الصحيفة العبرية على العملية الإسرائيلية المحتملة "درع الجنوب"، على غرار "درع الشمال"، فالأخيرة أمام "حزب الله" في الجبهة الشمالية الإسرائيلية والثانية أمام حركة "حماس" في الجبهة الجنوبية الإسرائيلية، للكشف عن الأنفاق وتدميرها.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن مستوطني "سديروت" في منطقة غلاف غزة يشتكون من "أعمال حفر" بالقرب من منازلهم، المحاذية للخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المستوطنين خوفهم من أعمال الحفر المستمرة، على حد زعمها.

وأوضحت الصحيفة، أن المستوطنين أرسلوا رسائل مختلفة للجيش الإسرائيلي، ويجري عملية تحقيق داخلية للبت في تلك الشكاوى، وبحثها، كما جرى مع سكان الشمال الإسرائيلي، الذين دفعوا الحكومة إلى القيام بعملية "درع الشمال".

 

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