إصابة 3 شبان أحدهما حرجة بمواجهات في بيت لحم

أصيب فجر اليوم الأربعاء ثلاثة شبان وصفت إصابة أحدها بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة القريب من مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، بعد اقتحامه من قوات الاحتلال لاعتقال شابين.

وقالت مصادر محلية في المخيم أن المواجهات عنيفة اندلعت حينما تصدى الشبان لمركبة تخفى بها جنود الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت منازل المواطنين لاعتقال أولاد العم الشابين "حمزة خليل الجعفري ومنير الجعفري" بعد الاعتداء عليهما بالضرب الشديد.

وقالت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط باتجاه الشبان، وأمطرت المنازل بقنابل الغاز والصوت، وتركزت هذه المواجهات في حارة السلام في المخيم رشق خلالها الشبان الجنود بالحجارة.

وقالت مصادر إعلامية أن قوة الاحتلال تعرضت خلال اقتحامها لألقاء زجاجات الحارقة باتجاهها.