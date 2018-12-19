الاحتلال يعتقل 15 شاباً مقدسياً ويستدعي 5 آخرين

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 15 شابا في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وهم:

محمد عزيز عبيد

رامي عصمت عبيد

عبد خالد نعاجي

طه عايش عبيد

كرم محمد عليان

محمد سلطان عبيد

زكي سلطان عبيد

صابر شعبان عبيد

صالح ابو عصب

محمد مرعي درباس

قاسم منير درباس

محمد احمد ابو رياله

أيوب نعيم حمدان

هارون محمد محيسن

قصي جمال مصباح أبو علي

كما سلّمت قوات الاحتلال أوامر استدعاء لكل من: كرم محمد عليان، ومحمد جمال محمود، ومنصور محمد محمود، ومحمد علي احمد شحادة عبيد، ويزن بسام عبيد.