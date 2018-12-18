"اسرائيل" غاضبة من روسيا بسبب هنية

ذكرت القناة العاشرة العبرية بان السفير "الاسرائيلي" في موسكو، جيري كورن نقل رسالة احتجاج للخارجية الروسية ضد دعوة موسكو للقيادي في حماس اسماعيل هنية.

و وفقاً للقناة العاشرة، فقد تم تسليم رسالة الاحتجاج "الاسرائيلية" خلال لقاء السفير "الاسرائيلي" مع نائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدنوف ,ولكن الروس فاجئوا السفير الاسرائيلي كورن بعد ان قاله له المسؤولون الروس " انتم تتحدثون مع حماس بأنفسكم".

وقد قدم الروس الدعوة لهنية نهاية شهر نوفمبر بعد مرور اسبوعين على انتهاء المواجهة الاخيرة بين "اسرائيل" وقطاع غزة.

وسيصل وفد حماس لموسكو نهاية الشهر الجاري كما سيصل لموسكو وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

يشار هنا الى ان روسيا عارضت مشروع القرار الامريكي لإدانة حماس في الامم المتحدة.

من جانبها، ردت "اسرائيل" على روسيا امس بالتصويت لصالح قرار ادانة امريكية ضد احتلال روسيا لشبة جزيرة القرم.