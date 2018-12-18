الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع

استقرت أسعار الذهب،الثلاثاء، بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع، قبيل اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، فيما ظل الدولار يتعرض لضغوط جراء تكهنات بأن دلائل حدوث اضطراب اقتصادي قد تحفز المركزي على وقف سياسة التشديد النقدي.

ومن المتوقع أن يرفع اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم ويستمر يومين لكن التركيز سيكون على توقعات اللجنة لعام 2019.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1245.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، فيما لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر عند 1249 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1249.6 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 14.66 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 789 دولارا للأوقية.

وتراجع البلاديوم إلى 1256.80 دولار للأوقية بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 1269.5 دولار في الجلسة السابقة.