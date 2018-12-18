القناة الثانية تزعم: سكان سيدروت يسمعون ضجة حفر انفاق تحت منازلهم

كشفت القناة الثانية العبرية عن قيام كتيبة غزة العسكرية في جيش الاحتلال بعملية فحص للتأكد مما ان كان هناك نفقاً وصل من قطاع غزة حتى سيدروت.

وجاءت عملية الفحص التي يقوم بها جيش الاحتلال بعد ان تقدم عدد من سكان سديروت بشكاوى قالوا فيها بأنهم يسمعون صوت ضجة وحفريات بالشواكيش تحت منازلهم.

و وفقاً للقناة الثانية، فإن مئات الاسرائيليين من سكان سيدروت يسمعون اصوات ضجة غريبة ليلا نهارا حتى ايام السبت والجمعة، وهم يخشون بأن الحديث يدور عن انفاق تمر تحت الارض من تحت منازلهم وان حالة من الخوف تنتابهم طوال الوقت.

وتبلغ المسافة بين مدينة سديروت وبيت حانون قرابة 800متر

وقال جيش الاحتلال رداً على مئات الشكاوى التي تقدم بها سكان سيدروت بأنه ارسل طاقم من الهندسة العسكرية لفحص ادعاءاتهم، ولحتى الان لم يتم العثور على ادلة تثبت وجود انفاق.