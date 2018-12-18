اندلاع مواجهات مع الاحتلال في طمون

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الصهيوني والشبان في بلدة طمون جنوب مدينة نابلس بعد تصديهم لاقتحام قوة من المستعربين البلدة.

وقالت مصادر في القرية أن قوة من المستعربين اقتحموا البلدة متخفين بسيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وداهموا منزل يعود لعائلة سمارة في منطقة رأس الحبلة شرقي المدينة، قبل أن يكتشفها الشبان الذين تجمهروا في المنطقة لإسناد العائلة.

و إثر كشف القوة اقتحمت قوة من جيش الاحتلال البلدة لمساندة المستعربين مما أدى إلى اندلاع مواجهات قوية أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بشكل عشوائي على المواطنين ومنازلهم مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.اندلاع