منظمة: 80 صحفيًا قتلوا خلال 2018 أبرزهم خاشقجي

وثقت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية الثلاثاء، مقتل 80 صجفياً قتلوا في أعمال عنف بمختلف أنحاء العالم خلال 2018، أي أكثر بـ 15 ضحية مقارنة بالعام الماضي.

وفي تقريرها السنوي الذي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم، قالت المنظمة: "خلال عام 2018، قتل 80 صحفيًا، فيما احتجز 348 صحفيًا بسبب عملهم (مقابل 326 في 2017)، كما لا يزال 60 صحفيًا محتجزين رهائن".

وأضافت المنظمة أنها سجلت خلال 2018 ثلاث حالات جديدة لصحفيين مفقودين، اثنتين منها في أمريكا اللاتينية وواحدة في روسيا.

وأشار التقرير إلى أن الجريمتين الأكثر شهرة في العالم خلال العام الجاري، هما قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر الماضي، وكذلك قتل الصحفي السلوفاكي في موقع "اكتشواليتي.إس.كاي" الإلكتروني في فبراير الماضي.

وقال أمين عام منظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار: "لقد بلغت أعمال العنف ضد الصحفيين مستويات غير مسبوقة هذا العام". وأضاف أن "كل المؤشرات تدق ناقوس الخطر".

وحذر ديلوار من أن "هذه الكراهية المعلنة ضد الصحفيين، سواء من قادة سياسيين، أو زعماء دينيين، أو رجال أعمال عديمي الضمير، لها عواقب وخيمة على أرض الواقع، حيث تنجم عنها زيادة مقلقة في وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين".

وأضاف: "مشاعر الكراهية هذه تتضاعف بشكل مهول على منصات التواصل الاجتماعي، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد، ما يضفي شرعية على هذا العنف، فيما تقوض الصحافة ومعها الديمقراطية يوما بعد يوم".

وأشار خبراء المنظمة إلى أن قائمة الدول الأكثر خطرا بالنسبة إلى العاملين في وسائل الإعلام تضم أفغانستان 15 قتيلًا، وسوريا 11 قتيلًا، والمكسيك 9 قتلى.

ودخلت الولايات المتحدة هذه القائمة، أيضًا، بعد أن أطلق أمريكي في نهاية يونيو الماضي النار على العاملين في مكتب هيئة تحرير صحيفة "كابيتل غازيت" بمدينة أنابوليس في ولاية ماريلاند، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 صحفيين.