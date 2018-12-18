غانتس يكشف عن برنامجه السياسي ويدعو لحل الدولتين

كشفت القناة العاشرة العبرية، عن تصريحات أدلى بها رئيس الأركان السابق بني غانتس، خلال مؤتمر الجالية اليهودية في المكسيك، بشهر نيسان/ أبريل الماضي، أعرب فيها عن دعمه لحل الدولتين.

ونقلت القناة عن غانتس قوله إن "التحدي الأكبر الذي تواجهه اسرائيل يتمثل بالسلطة الفلسطينية، وإن المصلحة الإسرائيلية العليا تتمثل في إيجاد حل لذلك من خلال دعم حل الدولتين".

وأضاف غانتس أنه التقى خلال فترة خدمته العسكرية بالجيش الإسرائيلي مع زعيم عربي في أحد دول الشرق الأوسط، حيث قال له ذلك الزعيم: "يا جنرال غانتس هناك 14 مليون إنسان يعيشون بين الأردن والمحيط، بينهم الملايين من اليهود والملايين من الفلسطينيين، ويجب علينا إيجاد طرق للحياة معاً".

وأكد غانتس لحاضري المؤتمر أنه يوافق ذلك الزعيم العربي في كلامه عن حل الدولتين، موضحاً أنه "يجب على الإسرائيليين الدفع نحو الحل بدون التنازل عن الاحتياجات الأمنية في الضفة الغربية وغور الأردن".

يشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت بأن الاتحاد السياسي بين غانتس وحزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، سيشكل خطراً كبيراً على حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

كما أظهرت الاستطلاعات أنه في حال قرر غانتس دخول الانتخابات المقبلة بشكل مستقل، فإن حزبه سيحصل على المرتبة الثانية بعد حزب "الليكود" مباشرة، حيث أنه سيتجاوز حزبي "المعسكر الصهيوني" و"يش عتيد".