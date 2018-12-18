جامعة بيرزيت: تخطينا الأزمة والأربعاء دوام طبيعي

أعلن مجلس جامعة بيرزيت عن استئناف دوام الطلبة ليوم غد الاربعاء بعد تعطيله اليوم اثر شجار بين الطلبة داخل حرم الجامعة.

وجاء في بيان اصدره المجلس حول ما حدث يوم أمس من احتكاك بين بعض الطلبة داخل الحرم الجامعي، وما تبعه من قرار إدارة الجامعة تعطيل التدريس، إن مجلس الجامعة يود التأكيد على ما يلي:

1. يدين مجلس الجامعة محاولة اعتقال أحد الطلبة عند بوابات الجامعة أياً كانت الجهة المسؤولة عن ذلك، ويطالب باحترام حرمة الحرم الجامعي وحرية الحركة للطلبة والعاملين في الجامعة.

2. يؤكد مجلس الجامعة على حرية التعبير المسؤولة والاحترام المتبادل وتقبل الآخر بين مكونات الجامعة المختلفة، ويدين استخدام العنف أيا كان مصدره، ويؤكد مرة أخرى أنه لن يتوانى في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الخصوص.

3. يثمن مجلس الجامعة دور مكونات الجامعة المختلفة التي قامت بدورها على أكمل وجه في التعامل مع الأزمة، وخاصة عمادة شؤون الطلبة والحرس الجامعي، كما يثمن الدور المسؤول الذي عبرت عنه الكتل الطلابية مما ساعد الجامعة في تخطي هذه الأزمة.

وكانت جامعة بيرزيت أعلنت يوم أمس عن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 18/12/2018، مع عدم تواجد الطلبة في الحرم الجامعي، وعلى جميع العاملين التواجد في أماكن عملهم لكن دون ابداء الاسباب حول هذا القرار.

وحول تفاصيل ما جرى يوم امس في الجامعة مما ادى الى تعطيل الدراسة اليوم قال مساعد رئيس جامعة بير زيت "مجموعة من الطلبة خرجت بسيارة خاصة قبيل انتهاء الدوام واعترضتهم سيارة مدنية قرب المدخل الشرقي للجامعة ترجل منها رجال حاولوا اقتياد طالبين من السيارة لكن بعد عراك تمكن الطلبة من الهروب والدخول مرة اخرى الى الحرم الجامعي في غضون ذلك أدرك الطلبة ان هؤلاء يمكن ان يكونوا مستعربين فانهالوا عليهم بالحجارة بعد ذلك سرت اشاعات داخل حرم الجامعة بانه قد يكون هؤلاء غير مستعربين وانما من الاجهزة الامنية على اثر ذلك صارت احتكاكات بين الطلبة وحسب توجهاتهم الحزبية المختلفة حيث قام بعض الطلية بالاعتداء بالضرب على طلبة اخرين والحرس الجامعي مما ادى الى توتر الاجواء".

وأضاف "قرار تعطيل الدوام بالجامعة هو اجراء احترازي، والإشكال الذي حدث يوم امس تم التعامل معه واستطعنا معالجته وخوفا من وقوع احتكاكات ومناوشات بين الطلبة هذا اليوم قررنا تعطيل الدراسة وسيعود الدوام الى طبيعته يوم غد الأربعاء".

وتابع "تم التواصل مع بعض الشخصيات الوطنية الذين قدموا الى الجامعة مشكورين وساعدوا في حل الإشكال".

واشار الى ان مجلس إدارة الجامعة سيجتمع اليوم لبحث ومناقشة ما جرى وعلى اثر ذلك سيتخذ القرارات المناسبة للتعامل مع نتائج الاشكال الذي حدث امس.