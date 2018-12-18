نتنياهو: اتصالات مع السعودية لشن عملية عسكرية في سيناء

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النقاب عن اتصالات تجريها "إسرائيل" مع المملكة العربية السعودية، للقضاء على تنظيم الدولة في شبة جزيرة سيناء المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين في دول أمريكا اللاتينية وقارتي أفريقيا وآسيا في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل أيام، ونقلته مجلة "إسرائيل ديفينس" العسكرية.

وقال نتنياهو، إننا نبذل جهودًا أمنية وعسكرية، لمنع تواجد وبقاء تنظيم الدولة الإسلامية وحلفائه في سيناء، دون الحاجة لإعطاء مزيد من التفاصيل.

وأوضحت المجلة أن نتنياهو، أكد وجود مباحثات حول هذا السياق مع المملكة العربية السعودية، مضيفاً "نحن أمام سر مكشوف، وليس جديدا، رغم أنهم لا يتكلمون عنه كثيرا في إسرائيل، لكنه في إطار حرب إسرائيل ضد هذا التنظيم".

وأشار نتنياهو إلى أن المجموعات المتطرفة، تحاول العثور على موطئ قدم في المنطقة، بعدما تم القضاء عليها في سوريا والعراق، قائلًا "ونحن نمنع هذا التواجد".

وزعم أن "إسرائيل" منعت في هذه المنطقة وخاصة سيناء، إقامة دولة جديدة لتنظيم، كانت كفيلة بأن تشكل تهديدا على جميع دول الجوار.