الداخلية تنشر كشفًا جديدًا للمسافرين ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية بغزة مساء الثلاثاء، كشفًا جديدًا للمسافرين عبر معبر رفح البري، وآلية السفر ليوم الأربعاء الموافق 12/19.

وأوضح الوزارة، أن الحافلات التي ستسافر يوم الأربعاء، هي "المتبقي من الحافلة الثامنة + الحافلة التاسعة من كشف 12/13"، بالإضافة لحافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد.

وطلبت الوزارة، من المسافرين، التواجد غدًا الساعة 6:30 صباحًا، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب امتعتهم للسفر.

ودعت المسافرين، لإحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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