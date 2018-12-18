"مستعربون" يعتقلون 8 مواطنين ويستولون على 3 مركبات من العيسوية

اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين في قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين مقدسيين، بينهم أسير فور تحرّره، في بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة، بأن قوات خاصة من المستعربين، وقوات الاحتلال اعترضوا مجموعة مركبات عند مدخل العيسوية، تقل إحداها الأسير المحرر أنس علي درباس، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز لمنع المواطنين من الاقتراب، وأجبرت من بداخلها على الترجل منها، وشرعت بالاعتداء عليهم بالضرب.

وأضاف ان الاعتقالات طالت: الأسير المحرر أنس درباس، ووالده علي درباس (60 عاما)، وشقيقه محمد، وصائب درباس، ومجد بشير، ومحمد أمجد درباس، ومحمود عبد محمود، وكريم عطية، كما استولت قوات الاحتلال على ثلاث مركبات تعود للعائلة.