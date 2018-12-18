حماس تستنكر اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اعتراف الحكومة الأسترالية بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، والذي جاء على لسان رئيس وزرائها سكوت موريسون.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء هذا القرار معاديًا للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، ومناقضًا لكل القرارات الدولية التي صوتت لصالحها أستراليا في الماضي.

وقالت إن هذه الرسالة تسيء لأستراليا وتؤثر في علاقة الشعبين التي كانت تقوم على الاحترام المتبادَل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا الشعبين، داعيةً رئيس الوزراء الأسترالي للتراجع عن هذا القرار المجحف والظالم بحق الشعب الفلسطيني.

كما استنكرت الحركة موقف وزير خارجية البحرين الذي يستخف بقرار الجامعة العربية التي استهجنت الموقف الأسترالي الذي اعترف بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال وتبرير الموقف والتهوين من آثاره.

وشددت حماس على موقفها الحازم برفض أي شكل من أشكال التطبيع من أي جهة وعلى أي مستوى، معتبرةً أنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وانتهاك لحقوقه، وغطاء لممارسات العدو الصهيوني المستمرة من خلال قتل الفلسطينيين واعتقالهم وهدم منازلهم، وتشريدهم في المنافي وأماكن اللجوء القسري.