فتوى يهودية بوجوب تحرير سجناء فلسطينيين باعوا أراضي لـ"إسرائيل"

أصدر حاخام يهودي، فتوى توجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلية العمل بقوة من أجل تحرير سجناء فلسطينيين، معتقلين لدى السطلة الفلسطينية بتهمة بيع عقارات أو أراض لليهود.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الحاخام الرئيسي الأشكنازي في مدينة القدس المحتلة، أرييه شطيرن، "أصدر فتوى يوضح فيها، أنه يجب بذل كل جهد لتحرير الفلسطينيين الذين باعوا الأراضي للإسرائيليين".

وفي رسالة أرسل بها الحاخام إلى العميد (احتياط) باروخ يديد، رئيس قسم الأقليات في حركة "إم ترتسو" اليمينية، "ساوى الحاخام شتيرن بين إطلاق سراح هؤلاء الفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى اليهود، واعتبر إطلاق سراحهم بمثابة وصية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفتوى تأتي عقب اعتقال السلطة الفلسطينية لعصام عقل (53 عاما) من سكان القدس المحتلة، "للاشتباه في بيعه أرضا للإسرائيليين، وهو عمل يعتبره الفلسطينيون خيانة".

ونوهت إلى أنه "ردا على اعتقال عقل، فقد اعتقلت إسرائيل محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، ومسؤولا كبيرا في المخابرات العامة الفلسطينية".

وذكرت "إسرائيل اليوم"، أن "أحمد سلامة بدوي، من قرية بديا، قتل في نهاية الأسبوع الماضي، في قرية جلجولية، حيث عمل في بيع أراض فلسطينية للمستوطنين".

وتجري حرب خفية بين الفلسطينيين والأذرع المختلفة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، على امتلاك العقارات المقدسية.

وتعمل الجمعيات الاستيطانية عبر حيل وأدوات مختلفة، باستخدام سماسرة وعملاء ووسطاء ورجال أعمال وقروض وشركات وهمية ووثائق مزورة، من أجل السيطرة عبر خدعة الشراء على بيوت وعقارات المقدسيين في مدينة القدس المحتلة.