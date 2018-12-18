عباس يتناقش مع الملك الأردني أخر تطورات القضية الفلسطينية

اجتمع رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر بسمان، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وأطلع عباس، العاهل الأردني على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة، خاصة التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأرض الفلسطينية.

وتطرق عباس إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاستمرار في التمدد الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وشدد على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء آخر المستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية والقدس.

وأشاد بمواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته ومطالبه العادلة.

من جانبه، أكد العاهل الأردني ضرورة "كسر الجمود في العملية السلمية، عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس" وفقاً لقوله.

وشدد على رفض الأردن للممارسات "الإسرائيلية" الأحادية، المتمثلة في بناء وحدات استيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشكل عائقا حقيقيا أمام الوصول لتحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد "الإسرائيلي"، وممارسة كل أشكال الضغط على "إسرائيل" لوقف هذه الممارسات التي لن تؤدي إلا لمزيد من العنف.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن يقف وبكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة والعادلة، ومواصلة مساعيه في العمل مع الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي لإيجاد آفاق سياسية، تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في القدس باعتبارها مفتاح تحقيق "السلام" في المنطقة، مؤكدا أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.