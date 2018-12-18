أسير من غزة يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفـرجـت عن الأسير المجاهد حسام محمد عبد الرحمن بكر (47 عاماً) من مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة خمسون شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 19/10/2014م؛ وأصدرت محكمة بئر السبع حكماً بحقه بالسجن لمدة خمسون شهراً بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر حسام بكر ولد بتاريخ 23/08/1971م؛ وهو متزوج، ولديه عشر أبناء وأفرج عنه من سجن نفحة.

من جـهــتـهـا تـتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالـتهـنــئـة القـلبــيـة الــحـارة من الأســـيـر المحـرر حسام بكر وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.