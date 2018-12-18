بريطانيا تقدم 5 ملايين جنية لدعم سكان غزة

أعلنت القنصلية البريطانية العامة في القدس، اليوم الثلاثاء، أنّ بريطانيا ستقدم مساعدات غذائية عاجلة بقيمة 5 مليون جنيه إسترليني لنحو 62 ألف لاجئ في قطاع غزة عبر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، في بيان مقتضب، " أنَّ الحكومة البريطانية ستدعم سكان قطاع غزة عبر تقديم 5 ملايين جنية استرليني من إغاثات إنسانية عاجلة".

وأوضح بيرت إلى أنّ الاوضاع الإنسانية في قطاع غزة سيئة ومقلق للغاية.

وأضاف، أنّ هذه المساعدات الإغاثية جزء من الدعم الإنساني التي سترسلها بريطانيا للوكالة الغوث "الانروا" قريباً لنحو 62 ألف لاجئ في قطاع غزة، بهدف تحسين الوضع الإنساني الصعب بين الأهالي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن حزمة المساعدات هذه تشكل جزءا من دعمٍ أوسعُ نطاقا مقدم لقطاع غزة من خلال الأونروا، والتي تقدم المملكة المتحدة من خلالها الرعاية الصحية والتعليم لنحو 1.3 مليون شخص في غزة، إلى جانب ما يفوق 800 الف من اللاجئين في الضفة الغربية.

ويفرض الاحتلال "الإسرائيلي" حصاراً جارفاً بحق زهاء مليوني مواطن في قطاع غزة منذُ ما يزيد عن عشرة أعوام، مما سبب أوضاع اقتصادية مزرية في جميع القطاعات وتدني مستوى فرص العمل بين الأهالي.