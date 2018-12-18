بورصة فلسطين: اغلاق التداول بارتفاع

بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة بورصة فلسطين، اليوم الثلاثاء، 18/12، (524.25) مرتفعاً (1.17) نقطة (0.22%) عن إغلاق الجلسة السابقة.

وتم تداول (142,898) سهم بقيمة إجمالية بلغت(311,481.896) دولار أمريكي، نفذت من خلال (93) عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (16) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (6) شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(4) شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الخمس الأوائل الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي WASSEL بنسبة (5.00%)، PRICO بنسبة (2.38%)، UCI بنسبة (1.67%)، ISBK بنسبة (1.65%)، BOP بنسبة (0.87%).

أما الشركات الخمس الأواخر الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي GMC بنسبة (7.14-%)، JCC بنسبة (4.94-%)، QUDS بنسبة (0.56-%)، NIC بنسبة (0.27-%).