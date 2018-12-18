الاحتلال يقتحم قرية العيسوية ويعتقل اسيرا محررا

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء أسيرا محررا وعددا من أفراد عائلته في كمين نصبته له فور وصوله منزله في قرية العيسوية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عناصر من وحدة المستعربين "الشرطة المتخفية بالزي المدني" قرية العيسوية، ونصبت كمينا للأسير المحرر أنس علي درباس فور وصوله القرية بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن حالة من التوتر سادت في قرية العيسوية، عقب اقتحامها من قبل أكثر من 100 جندياً من الوحدات الخاصة والشرطة إضافة لأفراد من وحدة المستعربين.

وأضاف أبو الحمص أن وحدة المستعربين نصبت كمينا للأسير المحرر درباس أمام منزله ولأفراد عائلته، وقامت باعتقال الأسير المحرر ووالده وشقيقه وأبناء أعمامه، بعد الاعتداء عليهم وعصب أعينهم، كما صادرت 3 مركبات.

وأوضح أبو الحمص أن الاعتقال تم فور وصول الاسير المحرر الى مسقط رأسه أمام منزله بعد قضائه عام في سجون الاحتلال.

ولفت أبو الحمص أن سلطات الاحتلال تلاحق الاسرى المحررين من أبناء قرية العيسوية، حيث تتعمد باعتقالهم فور تحررهم وتفرض عليهم شروط مقيدة.