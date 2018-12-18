الحكومة تقرر عطلتي "عيد الفصح" ورأس السنة

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية بمناسبة "عيد الميلاد المجيد" وفق التقويم الغربي يوم الثلاثاء 25/12/2018، ورأس السنة الميلادية يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019، و"عيد الميلاد المجيد" وفق التقويم الشرقي يوم الاثنين الموافق 7/1/2019.

وهنأ المجلس أبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيد.

كما صادق المجلس على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطوائف المسيحية لسنة 2019، واعتبار "عيد الفصح" حسب التقويم الشرقي والذي يصادف يوم 28/4/2019 عيداً وطنياً في فلسطين.