دعوى قضائية جديدة لمحاكمة "أبل".. لماذا؟

وجه القضاء الأمريكي الثلاثاء، بلاغاً رسمياً إلى شركة "أبل" بعد رفع دعوى قضائية ضدها.

وبحسب الجهات المدعية، فإن رفع الدعوى القضائية ضد شركة أبل، جاء بسبب هواتف iPhone X، موضحة أن "أبل خدعت مستخدميها في ما يتعلق بالمواصفات التي صرحت بها عن هذا النوع من الهواتف".

وأشارت إلى أن "الشركة ادعت أن حجم شاشات هذه الهواتف هو 5.8 بوصة، بينما يشكل في الواقع 5.6875 بوصة"، منوهة إلى أن "أبل ضللت أيضا مستخدميها عندما أكدت أن دقة عرض شاشات هذه الأجهزة تساوي 2436/1125 بيكسل، بينما هي أقل من ذلك".

وتابعت بأن "سطوع هذه الشاشات أيضا ليس كما وصفته أثناء تسويقها لتلك الأجهزة".

يشار إلى أن هذه الدعوى ليست الأولى التي تواجهها "أبل" بسبب تضليل المستخدمين، فقد سبق أن تعرضت للعديد من الدعاوى الأخرى بسبب إخفائها عن زبائنها المواصفات الحقيقية لبطاريات الهواتف، أو مدة عملها الفعلية، وكذلك تضليل الناس في ما يتعلق بإبطاء عمل أجهزتها عمدا.