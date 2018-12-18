بيع حذاء أول رائد فضاء أمريكي بآلاف الدولارات

بِيعَ حذاء نيل أرمسترونغ أول رائد فضاء امريكي وصل القمر في رحلة فضائية فريدة من نوعها، أثناء عَرضه في المزاد العلني بقيمة 49 ألف دولار أمريكي بأحد الأمكنة في ولاية بوسطن الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ثمة من الخبراء قالوا: أنَّ أرمسترونغ لم يرتدِ الحذاء في رحلته إلى القمر، ويعتقد أنه استخدمه في رحلات أخرى، أو احتفظ به كحذاء احتياطي خلال سفره للفضاء الخارجي.

وعرضت في المزاد أيضاً، بدلة فضائية روسية، وصورة خاصة بأرمسترونغ، ومجموعة من دليل التعليمات الهندسية الخاصة بالمركبة "أبولو 11".

وبلغت عائدات المزاد التي عُرضت من بعض مقتنيات رواد الفضاء بقيمة 110 آلاف دولار.