القطريون يحتفلون باليوم الوطني

تحتفل دولة قطر اليوم الثلاثاء بذكرى اليوم الوطني تحت شعاري "فيا طالما قد زيّنتها أفعالنا" و"قطر ستبقى حرة"، حيث يحتفل القطريون في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بذكرى تأسيس الدولة على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في العام 1878.

وتتواصل فعاليات الاحتفال منذ أيام في أنحاء البلاد، والتي ستتوج اليوم بعرض عسكري على كورنيش الدوحة بحضور أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين، وستستمر العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية حتى الغد.

ونشر مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي تغريدة قال فيها "يفخر كل قطري بذكرى يوم 18 ديسمبر كونه علامة فارقة في تاريخ هذه الأرض الطيبة وأهلها الأكارم، حيث قاد فيه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله- شعبه نحو التأسيس وإرساء قواعد الدولة الحديثة".

أما الإعلامي القطري جابر الحرمي فنشر تغريدة يدعو فيها الله أن يحمي قطر "من كيد الكائدين، ومؤامرة المتآمرين، وغدر الغادرين".

في حين نشر الإعلامي ريشان شريف تغريدات باللغة الإنجليزية مرفقة بصور عن مشاهداته للاستعدادات التي تشهدها الدوحة للاحتفال، معربا عن إعجابه.