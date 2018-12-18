بدء الدورة الطارئة للجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

بدأت الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب دولة فلسطين.

ويرأس الدورة مندوب جمهورية السودان السفير عبد المحمود عبد الحليم، بمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي والأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي.

ويبحث الاجتماع التصعيد الاسرائيلي الخطير ضد الشعب والقيادة الفلسطينية والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، بالإضافة للموقف الاسترالي الأخير بشأن إعلانها المتضمن الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وقال السفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إن فلسطين طلبت بعقد هذا الاجتماع بشكل عاجل لوضع مندوبي الدول العربية على آخر التطورات وما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى بحث الموقف المرتقب لرئيس البرازيل المنتخب بشأن اعترافه بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليها، كما سيبحث الاجتماع أيضا الموقف الأسترالي بشأن موقف مدينة القدس المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية حول المكانة القانونية للمدينة المقدسة .

وذكر العكلوك في تصريحات له قبيل انطلاق الاجتماع أن فلسطين تسعى من خلال الاجتماع التنسيق مع الأشقاء العرب لاتخاذ قرار يتضمن مواقف عربية عملية للحيلولة دون هذا التحول الخطير للموقف البرازيلي من القضية الفلسطينية ورفض القرار الأسترالي بشأن مدينة القدس المخالف للقانون الدولي وتحديد الدعوة الى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

ونوه إلى أن المجلس سيناقش الجرائم التي يرتكبها قطعان المستوطنين صباح مساء بحق أبناء الشعب والاعتداءات على ممتلكاتهم في طرقات الضفة الغربية والقدس أو من خلال الهجوم تحت جنح الظلام على منازل المواطنين الآمنين.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع السفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والمستشار رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.