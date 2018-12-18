تسيير رحلات العمرة..إتفاق غير مكتمل بعد وتسريبات للأسعار يفندها "أبو مذكور"

اختلطت مشاعر الفرحة بالقلق لدى الغزيين بالأمس فور الإعلان عن موافقة مصرية مبدئية بشأن عودة تسير رحلات العمرة بعد انقطاع دام 4 سنوات متتالية بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة ، الفرحة تمثلت في عودة الرحلات لبيت الله بعد انقطاع لسنوات، أما الخشية فكانت من عودة التلاعب في المواعيد والأعداد والأسعار التي أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام بعد تسريبات بشأن ارتفاع كبير على أسعار مسبق لوجود اتفاق مسبق مع المصريين.

عوض أبو مذكور رئيس أصحاب شركات الحج والعمرة أكد اليوم الثلاثاء، أن هناك موافقة مصرية مبدئية بشأن عودة تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة للديار الحجازية بعد انقطاع دام أربعة سنوات.

وقال خلال تصريحات خاصة: "إن ما تم الحصول عليه حتى اللحظة الموافقة بشأن عودة تسيير رحلات العمرة، وبقي الاتفاق على باقي التفاصيل بشأن المغادرة.

وبين مذكور، أنه قد يكون هناك اتفاق بشأن تفاصيل العمرة والأسعار نهاية الأسبوع الجاري بداية الأسبوع القادم، على أن يكون مرضي للجميع سواء الشركات أو وزارة الأوقاف أو المواطنين.

وبشأن التسريبات بشأن الأسعار والتي قد تصل لـ1500 دولار، نفى مذكور ما يتم داوله بشأن تحديد أسعار العمرة حتى اللحظة، مبيناً أن الاتصالات متواصلة مع الجانب المصري حتى اللحظة، وفي حال تحديد الأسعار تقوم الجمعية الوزارة بالموافقة عليها واطلاع الجمهور عليها.

وأوضح، أن الأسعار تشمل وسائل النقل البري والطيران، وهناك جهود تبذل ألا تزيد تكلفة أسعار العمرة عن 700 دينار كالعام 2014 ، مشيراً إلى أن الاتصالات متواصلة للتوصل لسعر يرضي الجميع.

لا موعد محدد بعد

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بوجود موافقة مصرية على تسيير رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة، منوهًة إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول موضوع الأعداد والمواعيد غير دقيق.

وأشارت الوزارة إلى أن، هناك اجراءات وترتيبات فنية وإدارية ومالية بحاجة الى استكمال مع الجهات المختصة، منوهًة الى أنه في حال إتمام هذه الترتيبات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

كما وطالبت الوزارة جميع المواطنين الراغبين بالعمرة عدم دفع اي مبالغ لأي شركة أو أشخاص فيما يتعلق بموضوع العمرة، لافتةً الى أنها ستُعلن عن الية استثنائية بالخصوص مختلفة عن الأعوام السابقة حتى لا تقع اي عمليات نصب واحتيال يذكر أن وفدا من وزارة الأوقاف وممثلين عن شركات الحج والعمرة أنهوا جولة الى جمهورية مصر العربية ناقشوا خلالها ملف العمرة مع الجهات المختصة.