أبو بكر: اعتقال الاحتلال للقاصرين ظاهرة ممنهجة تمارس يوميا

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للقاصرين تحول إلى ظاهره مؤرقة وممنهجة تمارس بشكل يومي كعقاب جماعي يستهدف بشكل متعمد الطفولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب توفير حماية دولية لهم.

وأشار أبو بكر إلى أن الأطفال الأسرى يتعرضون لكافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمحاكمات الجائرة وغير العادلة، وأن حكومة الاحتلال تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارته ووفد من الهيئة ترافقه مدير مركز مانديلا لحقوق الانسان المحامية بثينة دمقاق، إلى منزل الأسير المحرر أيمن جمهور من قرية بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وطالب أبو بكر الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة العمل على إلزام "إسرائيل" باحترام وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية، والتحرك من أجل توفير الحماية للأطفال الذين يتعرضون للقتل والاعتقال.