برشلونة يتلقى عرضا للاستغناء عن مالكوم

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني تلقى عرضا رسميا للاستغناء عن لاعبه البرازيلي، مالكوم دي أوليفيرا، الذي تعاقد معه مطلع هذا الموسم.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أن العرض مقدم من أحد الأندية الصينية، وتبلغ قيمته 65 مليون يورو.

وأضافت أن مالكوم لا يريد إدخال نفسه، في تفاصيل هذه الصفقة، حيث ترك الأمر للنادي الكاتالوني، من أجل حسم مصيره.

ولم يظهر مالكوم كثيرا مع برشلونة، حيث يفضل المدرب إرنستو فالفيردي غالبًا، الاعتماد على عثمان ديمبلي، وفيليب كوتينيو، وليونيل ميسي، ولويس سواريز، في الهجوم.

ويغيب اللاعب عن البارسا منذ مباراة ليونيسا، في كأس ملك إسبانيا، بسبب إصابة في الكاحل، تعافى منها مؤخرًا.