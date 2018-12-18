محمد صلاح: ما حققته فاق أحلامي

تحدث النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، عن دور والده فيما وصل إليه من نجاح وشهرة.

وذكر صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "كنت أشتكي من عدد ساعات السفر لخوض التدريبات في القاهرة، لكن والدي دعمني وساندني، وأكد لي أن جميع اللاعبين الكبار يمرون بتلك الأمور".

وأضاف "لم أكن أتخيل أن أصل إلى ذلك المستوى، الذي أنا عليه الآن، فلقد كانت أحلامي وأهدافي تتمثل في أن أكون لاعبا محترفا ومشهورا، ولن أقول إن الأسبوع الماضي فقط كان رائعا، بل العام بأكمله كان كذلك".

وأردف صلاح "كل طفل يحلم بالظهور في التلفزيون، لكن عندما حققت ذلك تغيرت أهدافي، وأردت أن أصبح لاعبا محترفا في الخارج، وبعد ذلك الأمر تمنيت أن أكون الأفضل".

وواصل "تكلفة ذلك كانت مرتفعة للغاية، ولن أنسى الدور الذي لعبه في مشواري، في تلك الفترة قررت أن أكون لاعبا محترفا، وهي كانت فرصة لم أرد إهدارها، وكانت واحدة من أكبر قراراتي ورفضت أن أترك تلك الفرصة".

وأكمل أفضل لاعب أفريقي "ما حققته الموسم الماضي بالنسبة لي كان بالطبع رائعا وتاريخيا، وأنا فخور للغاية بذلك، لكن الجماهير لن تقبل أن ينخفض مستوايّ، إلا أنني لا أرى ذلك يشكل ضغطا عليّ".

واختتم "أحاول مواصلة العمل بجدية. لن تقتصر مسيرتي على ما حققته فقط، بل على العكس، فذلك يجعلني أكثر حماسا وإصرارا في هذا الموسم".