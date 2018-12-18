"الحقيقة المرة"...طعام الرحلات الجوية غير نظيف

وجبات طعام قد يتم تحضيرها قبل أيام من موعد تقديمها على متن الرحلات الجوية، تحتوي الكثير من الملح والبهارات والدهون لتحسين مذاقها.

بهذه العبارات تحدث شريا باريخ، المضيف الجوي الذي عمل لخمس في شركات طيران مختلفة، عن الأطعمة التي يتم تقديمها على متن الرحلات الجوية.

وأضاف باريخ، بأننا نقوم بأخذ طعامنا معنا، فالطعام الذي يقدم على متن الطائرات قد يكون مضرا، بحسب ما نقلت صحيفة "thesun" البريطانية.

من جهته وصف الطيار الخاص، راندي جونز، بأن الطعام والوجبات المقدمة على متن الرحلات الجوية قد تكون خطرة على صحة المسافرين، لأن الموظفين لا يتبعون القواعد الصحية.

فالماء الذي تتم تعبئته في خزان الطائرة، قد يكون ملوثا نظرا لعدم تنظيف الخزان بشكل دائم، بالإضافة لأن الأشخاص الذين ينقلون الأطعمة لا يغيرون قفازاتهم عند تنظيف الطائرات ونقل القمامة.

جونز الذي يملك سجلا حافلا بالطيران يصل لـ20 عاما، أكد على ضرورة تنظيف خزان المياه لأنه أول ما ترغب في شربه بالطائرة هو كوب من القهوة ولا ترغب بأن تكون ملوثة.