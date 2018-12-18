"Airbnb" تنفي إعلان وزير إٍسرائيلي تراجعها عن مقاطعة المستوطنات

نفت منصة "اير بي إن بي" لحجز المساكن عبر الإنترنت ما أعلنه وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين، أمس الإثنين، من أن الشركة تراجعت عن قرارها وقف أنشطتها في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وكان ليفين كتب على صفحته على موقع فيسبوك الإثنين أن المنصة "لن تطبق قرارها بإزالة المساكن المعروضة على موقعها والواقعة في الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 50 عاما".

وسارعت "Airbnb" إلى نفي ما كتبه الوزير الإٍسرائيلي، وقالت في بيان إن "المعلومات التي نشرت في وقت سابق اليوم غير دقيقة".

وأكدت الشركة في المقابل أنها "تعبر عن رفضها المطلق لحركة بي.دي.أس (مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات)" التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا وعلميا احتجاجا على احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وفي بيانها الذي صدر إثر زيارة قام بها وفد منها إلى دولة الاحتلال شددت "Airbnb" على التزامها توسيع أعمالها فيها.

وكانت "Airbnb"أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها قررت أن تزيل من موقعها الإلكتروني "المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، ولكن من دون أن توضح متى بالضبط سيبدأ سريان هذا القرار.

ويومها ندد ليفين بقرار"Airbnb"، بي واصفاً إياه بـ"المخجل والمؤسف" ومؤكدا أن وزارته "بدأت بإعداد إجراءات فورية للحد من نشاط اير بي ان بي في إسرائيل".

وتعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام جهود السلام إذ إنها مشادة على أراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءا من الدولة الفلسطينية المنشودة.